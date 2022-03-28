جريمة مروعة في المكسيك.. مقتل 19 شخصاً بالرصاص

المصدر: مكسيكو - أ ف ب

قُتل 19 شخصاً جراء إطلاق نار في وسط المكسيك ليل الأحد، وفق ما أعلن مكتب مدعي الجمهورية في بيان.

ووصلت السلطات المعنية إلى موقع العملية حوالى الساعة 10:30 مساء (04,30 ت غ)، إثر معلومات تفيد عن وقوع هجوم على تجمّع في بلدة لاي تيناخاس في ولاية ميتشواكان، وقال بيان للسلطات إنه تمّ العثور على 19 جثة (16 رجلًا وثلاث نساء) تظهر عليها آثار رصاص". وأشار المكتب إلى إصابة عدة أشخاص آخرين تم نقلهم إلى المستشفى.

ولم توضح السلطات دوافع الحادث، لكنّ ولايتي ميتشواكان وخواناخواتو المجاورة لها هما أكثر الولايات التي تشهد عنفا في المكسيك نتيجة لحروب النفوذ بين العصابات المتنافسة المتورطة في تهريب المخدرات وغيرها من الأنشطة غير القانونية، بما في ذلك تجارة الوقود المسروق.

وتشهد المكسيك دوامة من العنف المرتبطة بالعصابات منذ شنت الحكومة الفيدرالية حملة عسكرية ضد المخدرات في ديسمبر 2006، ومن ذلك الوقت قتل أكثر من 340 ألف شخص بحسب السلطات، التي تعزو معظم جرائم القتل إلى الجريمة المنظمة.

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