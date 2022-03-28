الصين تعثر على الصندوق الأسود الثاني للطائرة المنكوبة

المصدر: بكين ■ رويترز

ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية أن طواقم الإنقاذ عثرت أمس على الصندوق الأسود الثاني، مسجل بيانات الرحلة، وسط حطام الطائرة التابعة لشركة تشاينا إيسترن (طيران شرق الصين)، وهي من طراز بوينغ 800-737، والتي تحطمت على سفح جبل في جنوب الصين. كانت الرحلة إم.يو 5735 متجهة من مدينة كونمينغ عاصمة إقليم يونان بجنوب غرب الصين إلى قوانغتشو على الساحل يوم الإثنين الماضي عندما هوت الطائرة، التي كان على متنها 132 شخصاً. ولم يكن هناك أمل يذكر في العثور على ناجين.

وأعلن مسؤولون في مؤتمر صحافي أول من أمس، أنه تم التأكد من وفاة جميع من كانوا على متن الطائرة بمن فيهم أفراد الطاقم التسعة.

وكان قد تم العثور على الصندوق الأسود الأول، مسجل صوت قمرة القيادة، يوم الأربعاء الماضي، وإرساله إلى بكين لفحصه من قبل الخبراء.

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