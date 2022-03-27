الأردن يقرر إقامة الصلاة في المساجد دون التقيد بمسافات التباعد

المصدر: عمان - وام

قرر الأردن اليوم إقامة الصلاة في المساجد ودور العبادة وفقاً لطاقتها الاستيعابية دون التقيد بمسافات التباعد، مع الالتزام بارتداء الكمامة، والسماح بالتجمعات الداخلية والخارجية بجميع أشكالها وتنظيمها والمشاركة فيها.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم، أن ذلك جاء في أمر دفاع أصدره رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة ، مشيرة إلى أن أمر الدفاع تضمن أيضا استخدام كامل الطاقة الاستيعابية للمطاعم والصالات وإلغاء قيدي الحد الأعلى للجلوس على الطاولات والمسافة فيما بينها، والسماح بالدخول والتواجد في الأماكن المفتوحة دون اشتراط ارتداء الكمامة، إلى جانب عمل المنشآت بكامل طاقتها الاستيعابية.

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