لمَ عليك زيارة جيان هايبر ماركت في دبي هيلز مول؟

المصدر: مادة اعلانية

يعتبر الكثيرون التسوّق وسيلة علاجية للتخلّص من التوتر ومشاكل العمل؛ إذ يعدّ الهايبر ماركت أحد الأماكن التي تستطيع إمضاء ساعات فيه وأنت تتجوّل بين الأرفف من دون تعب. وعلى الرغم من ذلك، قد تواجه أحياناً بعض المواقف المزعجة قد تتمثّل بعدم تواجد الموظفين للمساعدة، أو عدم توفّر منتجك المفضل، أو حتّى البحث عنه لوقت طويل دون التمكّن من إيجاده. إنّ كلّ ذلك ممكن، إلّا أنّ الوضع يختلف تماماً أثناء التسوّق في "جيان هايبر ماركت في دبي هيلز مول" والذي تم افتتاحه في 21 مارس؛ إذ ما ينتظرك هو تجربة تسوّق فريدة تلبي كافة احتياجاتك، بالإضافة إلى عروض حصرية في 25، 26، 27 الشهر الجاري. حيث سيكون هناك خصم 25% على كافة المنتجات العضوية، الإضافة إلى خصم 50% على مستحضرات التجميل من "فلورمار وميلاني".

لمَ سيكون "جيان هايبر ماركت في دبي هيلز مول" وجهتك المفضلة للتسوّق؟

يشتهر "جيان دبي هيلز مول"، من شركة "إيربان فوودز"، بتوفير منتجات عالية الجودة، ومجموعة واسعة من الخيارات، ويجري التركيز في المتجر الجديد على تقديم تجربة شراء تشتمل على أقصى درجات الراحة وتتسم بالسهولة واليسر، سواء عند شراء منتج واحد أو تسوق قائمة المشتريات الشهرية كاملة.

ويُعرف المتجر بتوفير المنتجات الطازجة واللحوم عالية الجودة، كما يوجد مخبز داخل المتجر، وقسم "لا مثيل له" للأطعمة العضوية الخالية من الجلوتين والأطعمة النباتية، وقسم الأجبان الفرنسية، وتشكيلة من أكبر المأكولات العالمية.

ويشمل الهايبر ماركت الجديد في دبي هيلز أيضاً مفهوم "ميزون مارجريت" الأول من نوعه في دولة الإمارات، وهو مقهى "جيان" الداخلي حيث يمكن للمتسوقين قضاء وقت من الراحة مع تناول القهوة وتبادل الأحاديث قبل أو بعد الانتهاء من تسوّق مشترياتهم.

بُعد جديد في التسوّق

ولأنّ التواصل والتفاعل مهمّان بين المتسوّقين والموظفين، يحرص "جيان دبي هيلز مول" على تواجد الموظفين على مقربة من المتسوّقين بشكل دائم في أنحاء المتجر، لتقديم ما يحتاجونه من مساعدة واقتراحات ومشورة. يوفّر المتجر المنتجات التي تتلاءم مع متطلباتهم وأسلوب حياتهم المعاصر.

وتم ولأول مرة تجهيز "جيان دبي هيلز مول" بتكنولوجيا متطورة يتم من خلالها تزويد عدد من أبواب الثلاجات والمجمدات في المتجر بشاشات رقمية للحصول على شبكة جديدة من شاشات العرض "الذكية"، التي يتم استخدامها لتصوير الطعام والشراب الموجود داخل هذه الثلاجات والمجمدات، كما تعمل أيضاً كلوحة إعلانات في المتجر لمشاركة المعلومات والعروض الخاصة مع المتسوقين.

وعلى خلاف كافة محلات التسوّق الأخرى، يتميّز "جيان دبي هيلز مول" بتقسيم أرضية المتجر إلى أقسام شاملة، حيث يضمّ كل قسم كافة الأدوات والمنتجات المرتبطة ببعضها في مكان واحد

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