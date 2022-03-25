مطـــعــم بــــومبــاي بــــانــغـــالــــو

المصدر: الإمارات اليوم

يدعوكم مطعم بومباي بانجالو للاستمتاع بأحدث إضافاته لقائمة الإفطار. تخيلوا معنا أن تستمتعوا بفطوركم المكون من البيض المخفوق بإضافة لمسات جديدة ولذيذة مع الاستمتاع بالإطلالات الخلابة لعين دبي في أحضان الشاطئ، نعتقد أنها الطريقة المثالية لبداية يوم جديد.

أطلق المطعم قائمة إفطار لذيذة ومتنوعة ستشبع حواسكم وستنقلكم مباشرة إلى شوارع الهند. سواءً كانت من خلال أطباق البيض المخفوق بلمسات جديدة وعصرية أو الأطباق الهندية اللذيذة والشهية أو أطباق الفطور الطازجة.

يفتح بومباي بانغالو أبوابه يومياً من الساعة 8:30 صباحاً وتتميز أطباقه بكونها صحية وممتعة في الوقت نفسه.

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