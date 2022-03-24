العثور على أحد الصندوقين الأسودين للطائرة الصينية المنكوبة

المصدر: بكين ■ أ.ف.ب

تحقق تقدم في التحقيق حول حادث تحطم طائرة بوينغ 737-800 في الصين، التي كانت تقل 132 شخصاً، مع العثور على أحد الصندوقين الأسودين، وقد لحقت به أضرار كبرى، كما أعلنت هيئة الطيران المدني، أمس. وتحطمت الطائرة التي كانت تقوم بالرحلة الداخلية «إم يو5735»، التابعة لشركة شرق الصين، الإثنين، على هضبة جبلية في وازهو (جنوب).

ولم يُعثر على أي ناجٍ حتى الآن من تحطم الطائرة. وقال الناطق باسم هيئة الطيران المدني في الصين، ليو لوسونغ، للصحافيين، إنه تم العثور على أحد صندوقي الطائرة الأسودين، مع الإشارة إلى أنه «متضرر جداً».

ومازال مئات من رجال إطفاء وعسكريين وأطباء ومتطوعين ومسؤولين سياسيين يعملون للبحث عن أثر للركاب أو أمتعتهم الشخصية، والصندوق الأسود الثاني.

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