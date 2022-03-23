بسبب تصرفات موظف.. آبل تخسر ملايين الدولارات

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

خسرت شركة آبل أكثر من 10 ملايين دولار بسبب تصرفات موظف سابق.

وكشف ممثلو الادعاء الفيدراليون ودائرة الإيرادات الداخلية أن موظفًا سابقًا لمدة عشر سنوات في شركة آبل قد اتهم بالاحتيال على عملاقة التكنولوجيا بأكثر من 10 ملايين دولار من خلال تلقي رشاوي وسرقة معدات وغسل الأموال.

وعمل ديريندرا براساد (52 عامًا)، لمدة 10 سنوات من 2008 إلى 2018 كمشتر في قسم سلسلة توريد الخدمات العالمية للشركة.

وكان براساد مسؤولا عن شراء قطع الغيار والخدمات من البائعين. وهو متهم حاليًا بخمس جرائم تتعلق بالاحتيال على شركة التكنولوجيا وغسل العائدات والتهرب من الضرائب.

وتزعم قضية جنائية فيدرالية أنه استغل منصبه للاحتيال على الشركة في العديد من المخططات، بما في ذلك سرقة قطع الغيار والتسبب في دفع الشركة مقابل العناصر والخدمات التي لم تتلقها.

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