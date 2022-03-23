قطة تنقذ حياة أمريكية من السرطان

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أنقذت قطة حياة صاحبتها عندما قفزت على معدتها خلال جلسة لعب عادية.

وذكرت صحيفة “مترو” البريطانية أن السيدة جيل كيلي شعرت بألم مبرح في المكان الذي قفزت فيه قطتها على معدتها، إلى حد صراخها ألماً.

وبسبب شعورها المتزايد بالألم ، قرر الزوج اصطحاب زوجته إلى المستشفى لرؤية طبيبها لتكتشف السيدة أن قطتها قفزت على ورم وزنه 2 كيلوجرام في معدتها .

وبعد إجراء التحاليل الطبية اللازمة، اكتشفت “كيلي” إصابتها بسرطان المبايض.

وأضافت الصحيفة، أن الأطباء قاموا باستئصال الورم وعلاج جيل، وهي الآن تعافت تمامًا من المرض، والفضل يعود إلى قفزة قطتها.

وترشحت القطة للجائزة الوطنية لحماية القطط، بعد انتشار قصتها الملهمة عالميًا.

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