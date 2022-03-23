وجه مارلين مونرو بـ 200 مليون دولار

المصدر: نيويورك - أ ف ب

تعتزم دار كريستيز بيع لوحة تمثّل وجه النجمة العالمية الراحلة مارلين مونرو رسمها آندي وارهول وقدّرت قيمتها بنحو 200 مليون دولار، ما يجعلها الأعلى ثمناً على الإطلاق بين الأعمال الفنية العائدة إلى القرن العشرين المباعة في مزادات.

وعرضت اللوحة التي تحمل عنوان «Shot Sage Blue Marilyn» ورسمها آندي وارهول عام 1964، خلال مؤتمر لم يُعلَن عنه إلا في اللحظة الأخيرة عقدته دار كريستيز التي تهيمن مع نظيرتها سوذبيز على سوق المزادات النيويوركية والعالمية.

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