أعمال درامية ضخمة بشاشتي «دبي» و«سما دبي» في رمضان

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن قطاع التلفزيون والإذاعة بمؤسسة دبي للإعلام، قائمة المسلسلات الخاصة لشهر رمضان المبارك 2022، والتي تتضمن أعمالاً درامية ضخمة، تجمع بين المحتوى الراقي وجودة الإنتاج، حيث ستطل علينا مجموعة من ألمع نجوم الوطن العربي والخليج، بالإضافة إلى تقديم مواهب جديدة ومميزة إلى الساحة الفنية، ومع حرصه وسعيه لتقديم كل ما يفي توقعات جمهوره، تميّز تلفزيون دبي وقنواته المتعددة بحصوله على حقوق عرض أهم المسلسلات العربية، والتي ستكون بمثابة باقة متنوعة تلبي مختلف الأذواق.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في المؤسسة، أحمد سعيد المنصوري «هذا العام ستكون خياراتنا الفنية هي تقديم أعمال دراما عربية ضخمة ومن الدرجة الأولى، حيث أولينا الاهتمام بتنوّع السياق الدرامي من مختلف الفترات الزمنية، لتضم الدراما التاريخية، والمعاصرة، والكوميدية، وغيرها من الأعمال المميزة، وبمشاركة ألمع النجوم العرب».

وتعود الفنانة القديرة حياة الفهد، على شاشة تلفزيون دبي، بمسلسل خليجي من تأليف محمد النابلسي، حيث تدور أحداثه في فترة الحرب العالمية الثانية، والأحداث التي ترتبت على دول الخليج من خلالها، والتي تسببت فيها دول المحور من قطع لطرق التجارة البحرية، ومنع وصول البضائع من الهند التي كانت تحت سيطرة بريطانيا.

وتطل الفنانة القديرة سعاد عبدالله هذا العام من خلال دراما خليجية من تأليف وإخراج نوف المضف، وبطولة فهد عبدالمحسن، وحسين المهدي، وشيماء علي، ونور الكويتية، ويعقوب عبدالله، حيث تتلخص قصة المسلسل برحلة حياة عامرة مع رافد، وعلاقتهم الفريدة على المستوى الشخصي والعاطفي، وأيضاً العملي والمهني.

ويطل علينا مجموعة من الفنانين العرب من خلال سكتشات كوميدية تحاكي الواقع العربي بأسلوب ساخر، يحمل كل مقطع قصة كوميدية لمجموعة من الشخصيات، حيث تنقسم هذه السلسلة إلى ثمانية سكتشات، هي البيت المسكون، على القمر، سوبرهيرو، المخترع، لو كان فيلم عربي، يا أنا يا أنت، سنة 2100، طوارئ. المسلسل من بطولة خالد المظفر، محمد القس، هبة الحسين، ريماس منصور، أسيل عمران، إلهام علي، إحسان دعدوش وغيرهم.

«العائدون» تدور أحداث هذه الدراما المصرية من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال، حول أحداث حقيقية من ملفات المخابرات العامة المصرية، في الفترة ما بين 2018 و2020، إضافةً إلى حقائق تاريخية موثقة عن الأحداث التي مرت بالمنطقة، وبالأخص الدور الذي لعبه تنظيم «داعش» في تنفيذ مخططاته في مصر، ويقوم ببطولة هذا العمل الفنان المميز أمير كرارة، مع مجموعة مميزة من ألمع النجوم، منهم أحمد درويش، أحمد رسلان، رنا جبريل، عادل سليم، وليد أبو زي، علاء الصاوي، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف.

«فاتن أمل حربي» إذا كنت من هواة الدراما الإنسانية العالية، والأداء الرائع للفنانة نيللي كريم، فهذا هو خيارك الدرامي الأول. تأتي هذه الدراما المصرية من تأليف مريم نعوم، وإخراج محمد العدل، لتأخذنا في رحلة حياة عايدة (نيللي كريم)، التي عرفت أخيراً مكان ابنتها المختطفة من قبل طليقها، والتي سافر بها خارج مصر، لتنجح عايدة في تدبير المال والأوراق اللازمة، حيث تعمل خادمةً في منزل (مدام ليلى)، ولكن قبل السفر بأسبوع تتسبب في مقتل السيدة التي تعمل عندها، بعد إعطائها جرعة زائدة من الدواء دون قصد، لتنقلب حياتها رأساً على عقب.

«هابي دريمز» (أحلام سعيدة) مسلسل من تأليف وإخراج هالة خليل، وبطولة الفنانة القديرة يسرا، والفنانات رانيا يوسف وغادة عادل، وتدور أحداث المسلسل حول ثلاث سيدات في منتصف العمر، يعانين الأرق وصعوبة في النوم، سيجمعهن القدر معاً ليخضن معاً تجارب مهمة في حياتهن لتساعدهن على تخطي مشكلاتهن، ومواصلة الحياة بشكل أفضل مع أحلاماً سعيدة.

«عاشر صفحة» تتمحور أحداث هذا المسلسل الخليجي حول أسرة أبوسالم، التي تواجه ظرفاً غير متوقع عند اكتشاف أبي سالم أن أخاه الغائب عنه قد توفي تاركاً خلفه ثروة كبيرة وزوجة صغيرة، والمفاجأة حين قرر أبوسالم الزواج من أرملة أخيه، وهنا تبدأ رحلة الفتاة المثابرة سلمى، التي ستضحي بشبابها وتتزوج من رجل كبير في السن، لتعيل أخوتها، لنكتشف بعد 20 عاماً أن أموراً كثيرة قد تغيرت في حياتها. المسلسل من تأليف علي الدوحان، وإخراج محمد الطواله، وبطولة زهر عرفات، عبدالله التركماني، نور، حصة النبهان، شهد سلمان، خالد العجيرب، غدير السبتي، غادة الزدجالي، عبدالعزيز مندني، فيصل فريد، بيهانا، راندا

«عالي المقام» مسلسل من تأليف محمد حسن أحمد. وإخراج عبدالله حسن أحمد، وبطولة الفنانة فاطمة الحوسني، إبراهيم الحساوي، شيمة، محمد العامري، منصور الفيلي، نورة العابد، فاطمة الطائي، حلا، عمار آل رحمة، ومجموعة من ضيوف الشرف، حيث تدور أحداث المسلسل حول شخصيات عصرية تعيش ما بيننا، وتعبر عن حياتنا الحالية. سنكون أمام قصة ذات أبعاد درامية مشوقة، من خلال تقديم الشخصيات بتوترها ومشاكلها وحتى آلامها ورغبتها في الحب والعطاء عبر المدينة والحياة في الامارات ومع كل الموضوعات والإنجازات والمواقف الوطنية التي حصلت حولنا منها تأسيس وكالة الفضاء ومسبار الأمل، وإكسبو2020 دبي، وزيارة قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية إلى العاصمة أبوظبي، وافتتاح «محطة براكة»، بالإضافة إلى العديد من الأحداث الاقتصادية والثقافية، مثل افتتاح المنتجعات والمرافق السياحية العصرية الجديدة وافتتاح متحف اللوفر.

«لغز (1990)» مسلسل درامي ذو طابع بوليسي من بطولة عبدالرحمن العقل، داود حسين، إبراهيم الحربي، ومجموعة مميزة من ألمع نجوم الخليج، حيث تدور أحداثه حول ثلاثة رجال أعمال يتم البحث عن مصدر ثرواتهم بعد تضخم حساباتهم البنكية، وتورطهم في تجارات مشبوهة عن طريق ممارساتهم الخطأ في حق المجتمع، ليتم الكشف عن ارتباط مصدر ثرواتهم بجريمة قتل وسرقة أحد البنوك في عام 1990، وعند القبض عليهم، تبدأ جرائم أخرى بالحدوث ليتغير خط سير القضية. ستكونون على موعد مع التشويق، حيث يأخذنا المؤلف بندر طلال السعيد والمخرج ثامر العسلاوي في رحلة مميزة عبر عالم الجريمة والغموض.

«نوح العين» تدور أحداث المسلسل حول النوخذة سعيد القوي المتسلط، أبي البنات، الذي يلعب دوره الفنان القدير محمد المنصور، حيث كان يحلم بولد يرفع اسمه عالياً، ولكن بعد ولادة الطفل الأخير استطاع أخيراً أن يشعر بالفرحة، بعد أن عرف أنه ولد، لكنها في الحقيقة بنت، وأخبروه خوفاً منه أنها ولد، ومرّت الأيام وتربى الولد سلطان باهتمام مطلق من الأب إلى أن كبر قليلاً دون أن يعرف النوخذة وأهل الحي حقيقة أمره، ولما عرف الحقيقة جن جنونه. هذا المسلسل التراثي من تأليف جمال الصقر وإخراج مصطفى رشيد، وبطولة محمد المنصور، حسين المنصور، علي جمعة، هدى الخطيب، مرام، عبدالله ملك، محمد جابر، أحمد النجار، مي البلوشي، كفاح الرجيب، غادة الكندري، مع الكثير من المشاعر والعواطف الإنسانية.

«شعبية الكرتون 16»

يعود المسلسل الكرتوني الإماراتي «شعبية الكرتون» إلى شاشة سما دبي، من تأليف وإخراج المبدع حيدر محمد، وبطولة نخبة من المبدعين الإماراتيين، بحلقات جديدة ورؤية متجددة مع شخصيات الحي الشعبي من جنسيات ولهجات مختلفة، وذلك بعد أن تمكن المسلسل الكرتوني الإماراتي عبر السنوات الماضية، من الحفاظ على إطلالته السنوية، بفضل أفكاره المتجدّدة وشخصيّاته التي تجاوزت أكثر من 40 شخصية كوميدية محببة، حيث بدأ عرضه في زمن التقنية الثنائية الأبعاد، لينتقل بعدها إلى التقنية الثلاثية الأبعاد والتقنية العالية الجودة، مواكباً بذلك التطوّر التقني، وفنيات الصورة، ومقتضيات العرض وفق شاشة عالية الوضوح.

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