هرب بأولاده تاركا الرضيع...مقتل فلبينية خنقا على يد زوجها العربي في الكويت

المصدر: موقع الامارات اليوم

أفاد بيان صادر عن وزراة الداخلية الكويتية عن ورود بلاغ إلى غرفة عمليات وزارة الداخلية عن وقوع جريمة قتل في منطقة المهبولة لوافدة فيليبينية.

وعند انتقال الجهات المعنية إلى مكان الحادثة ومعاينة الجثة، توصلت الدلائل الأولية إلى أنها قتلت على يد زوجها المصري والذي تبين أنه قد غادر إلى بلاده مصطحبا معه اثنين من أبنائه وتاركا الثالث (رضيع) في حضانة.

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