دراسة : العيش في مناطق ملوثة يزيد خطر الإصابة بآلام المفاصل

المصدر: ترجمة : آمنة القحطاني

نشر موقع «اكسبرس» دراسة تحذر من مخاطر الاصابة بآلام المفاصل عند العيش في مناطق ملوثة و أكدت أنها تسبب خطرًا أكبر للإصابة بهذه الأمراض التي يهاجم فيها جهاز المناعة في الجسم نفسه مما يؤدي إلى التهاب المفاصل.

و أكد العلماء أن استنشاق أبخرة السيارات والمصانع بشكل يومي يمكن أن يزيد من فرص إصابة الناس بالتهاب المفاصل بنسبة 40 في المائة.

كما أنهم يواجهون احتمالات أعلى للإصابة بأمراض المناعة الذاتية الأخرى مثل أمراض الأمعاء الالتهابية حيث ارتفع عدد الأشخاص المتأثرين بهذه الظروف خلال العقد الماضي.

و نشرت النتائج التي توصل إليها فريق من جامعة فيرونا الإيطالية في مجلة BMJ Journal RMD Open و أكد مؤلف الدراسة الدكتور جيوفاني آدمي: "لقد تم بالفعل ربط تلوث الهواء بخلل في جهاز المناعة ، والتدخين ، الذي يشترك في بعض السموم مع انبعاثات الوقود ، هو عامل مؤهب لالتهاب المفاصل الروماتويدي".

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