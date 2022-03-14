مصر..عربي ينتقم من سيدة رفضته بجريمة بشعة

المصدر: موقع الامارات اليوم

لم يجد شاب عربي مقيم في القاهرة وسيلة للانتقام من سيدة رفضته، إلا بالإقدام على جريمة بشعة هزت الرأي العام، حيث أقدم الشاب،على قتل ابنة السيدة عن طريق إضرام النار بجسدها وذلك انتقاماً من والدتها.

وتفصيلا قالت صحيفة «الوطن» أن قسم شرطة عين شمس، تلقى بلاغًا يفيد بمصرع طفلة حرقًا على يد أحد الأشخاص، سوداني الجنسية، بعدما رفضت والدة المجني عليها مواعدته، فقرر الانتقام منها، وتمّ القبض عليه وعرضه على النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

وخلال تحقيقات النيابة العامة، أدلى المتهم باعترافه أنَّه أعدّ لذلك الغرض مادة سريعة الاشتعال، سكبها على الطفلة المجني عليها، ثم أضرم بها النيران، وفر هاربًا.

وجاء في أوراق القضية تورط المتهم في قتل المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك إثر خلاف سابق مع والدتها بسبب رفضها مواعدته، فعقد العزم على التخلص منها والانتقام من والدتها، بإشعال النيران فيها، وفر هاربًا.

وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بإحالته لـ محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها السابق عليه بالسجن المؤبد.

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