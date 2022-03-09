«أورا سكـاي بول» يطلق فعالية خاصة احتفالاً بيوم المرأة العالمي

المصدر: الإمارات اليوم

كشف «أورا سكاي بول»، حوض السباحة البانورامي والمتماهي مع الأفق الأول من نوعه والأكثر ارتفاعاً في العالم، عن استضافة فعالية «رايز ويذ أس»، بالتعاون مع نادي ريز للياقة والعافية و«لولوليمون»، احتفالاً بمناسبة يوم المرأة العالمي.

ويقدم «أورا سكاي بول» تجربة «بيلاتيس إن ذا سكاي» الصباحية بين الساعة 8 و10 صباحاً بجانب وجبة الفطور الصحية، وتم تصميم هذه الفعالية وفق معايير جديدة تكريماً للمرأة يوم الثلاثاء، 8 مارس.

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