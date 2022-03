«كــريــس ويــــذ إيه فيـــو» يطلق تجارب عالمية لزوّاره في دبي

المصدر: الإمارات اليوم

يدعو المطعم الشهير روّاده لاستكشاف طيف من النكهات الجديدة خلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، حيث يرحب بعشّاق المأكولات البحرية جنباً إلى جنب مع محبي أطباق الديم سوم والسوشي، من خلال عرض المأكولات البحرية (Go Seafood) وعرض الديم سوم والسوشي (Go Dim Sum and Sushi).

وسيقدم مطعم «كريس ويذ إيه فيو» بوفيهاً غنياً يشتمل على مجموعة واسعة من الأطباق العالمية والمحلية خلال أيام العرض بسعر 115 درهماً إماراتياً للفرد. وكل يوم جمعة، يضيف فريق الطهاة إلى القائمة تشكيلة مختارة من المأكولات البحرية والأسماك التي تقدّم بأسلوب يحاكي طريقة عرضها في الأسواق.

