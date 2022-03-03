زوجة في دعوى طلاق: "جوزي بيغير عليا من الكلب بتاعي"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أقامت زوجة مصرية دعوى طلاق لسبب غريب، وذلك كما ذكرت صحيفة "المصري اليوم" المصرية.

وأضافت الصحيفة أن تفاصيل الخلاف الأسري بين الزوجين كانت غريبة وطريفة في نفس الوقت، حيث أصرت الزوجة على إحالتها للمحكمة دون أي جلسات صلح من قبل خبراء مكتب تسوية النزاعات الأسرية بالمحكمة بسبب غيرة زوجها من الكلب الذي تمتلكه.

وقالت الزوجة أمام أعضاء مكتب التسوية في مصر كما قالت "المصري اليوم"، «جوزي مجنون وبيغير حتي من الكلب»، مضيفة أنها عاشت 8 أشهر مع زوجها في جحيم بسبب غيرته العمياء وشكه بها طوال الوقت وعلى أتفه الأسباب، إلى أن وصل بها الحال إلى طلب الطلاق منه بعد تطور الخلافات وقيام الزوج بضربها أمام صديقتها وطردهما من المنزل رافضًا سماع أي شخص.

وأضافت الزوجة قائلة "في كل مرة يحدث خلاف وبعد أن يهدأ زوجي يطلب مني أن أسامحه ويتوسل إلى باعتذاره أن أعفو عنه، متحججًا بأن ما حدث سببه أنه يحبني بجنون لدرجة قوله لي نصاً «أنا بغير عليكي حتى من الكلب بتاعك». لكنها مجرد وعود واهية لا يتغير بعدها أي شىء، بل تزداد الأمور سوءاً وتزداد معها التجاوزات، وهو ما جعلني ألجأ للمحكمة لطلب الطلاق للضرر مع الاحتفاظ بكل حقوقي التي أقرها الشرع والقانون.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news