ارتفاع عدد ضحايا حريق مركز تجاري في دمشق إلى 11 شخصا «حتى الآن»

المصدر: موفع الامارات اليوم

أعلنت وزارة الداخلية السورية عن ارتفاع عدد ضحايا الحريق الذي نشب في مركز تجاري كبير وسط العاصمة دمشق إلى 11 شخصا وإنقاذ شخصين وأضرار مادية كبيرة، ويتوقع ارتفاع حصيلة الضحايا اكثر من ذلك، مؤكدة أن التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب حريق مول «لاميرادا» في شارع الحمراء الشهير في العاصمة السورية.

وقال رئيس قسم الإسعاف في مستشفى دمشق «المجتهد»، الدكتور محمد أبو الريش، في وقت سابق: «وصلت حتى الآن إلى قسم الإسعاف بالمستشفى 7 جثث متفحمة صباح اليوم، نتيجة الحريق في مول الحمراء، ولم يتم التعرف عليها، وتم نقلها مباشرة إلى البرادات لعرضها على الطب الشرعي واجراء الفحوصات اللازمة لتحديد هويتهم»، بحسب وكالة «سانا» للأنباء.

هذا وأكدت وزارة الصحة في بيان لها أنه «ورد بلاغ إلى منظومة الإسعاف المركزية في وزارة الصحة من قبل نقطة الإسعاف المتواجدة في ساحة السبع بحرات عن نشوب حريق في بناء مول»لاميرادا" بشارع الحمراء، وأنه تمت الاستجابة بشكل فوري وارسال 4 سيارات إسعاف لتقديم المساعدات الطبية اللازمة ونقل عدد من الأشخاص إلى مشاف قريبة لتقديم الخدمات العلاجية اللازمة، موضحة أن سيارات الإسعاف التابعة للوزارة ما زالت في المكان لمؤازرة فرق الإطفاء والدفاع المدني حتى الانتهاء من عمليات التبريد.

هذا وتمت الإشارة إلى أن الحريق ناجم عن ماس كهربائي في المجمع تجاري.

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