أكثر عشر أشياء يتم نسيانها عند السفر

المصدر: ترجمة : آمنة القحطاني

يعد نسيان بعض المعدات و القطع الشخصية عند السفر أو قضاء عطلة و المبيت في الفندق أمر شائع لدى الكثير من الأشخاص ولكن هل تساءلت يوماً عن أكثر القطع التي

يتم نسيانها و ما هي الطريقة السليمة للتعامل مع هذا الموقف؟



وفقًا ل « Travelodge's Lost and Found » غالبًا ما ينسى الضيوف في الفنادق أجهزة الشحن ، و أدوات مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة حيث كشفت دراسة جديدة من

"Travelodge"تم نشرها على موقع « Mirror » عن أهم عشر قطع غالبًا ما تُنسى في غرف الفنادق و تحتوي هذه القائمة على الأشياء التالية:



1. شواحن الهواتف المحمولة و الأجهزة الذكية

2. الهواتف المحمولة

3. الأجهزة اللوحية

4. الكتب

5. الدمى

6. الأكياس

7. المجوهرات

8. الملابس

9. الألعاب

10. الهدايا



تواصل مع الفندق



عندما يتعلق الأمر بشيء مثل جهاز كمبيوتر محمول أو عنصر ذي قيمة معنوية ، يمكن أن يكون الوضع مرهق ولكن يمكن تدارك الوضع بسهولة حيث ينصح بالاتصال بالفندق

بمجرد أن تدرك أن شيئًا ما مفقود كما يفضل وصف العنصر المفقود بالتفصيل بالإضافة إلى تزويد الفندق برقم الغرفة و بذلك يمكن العثور بسهولة على القطعة المفقودة

وإعادتها إليك .

حالات طريفة

في حالات أخرى ينسى بعض الأشخاص حيواناتهم الأليفة حيث ذكر موقع « Mirror » أن شخصاً نسي أرنباً يدعى «ثاندر» في «Leamington Spa»،بينما تم نسيان زوجاً من طيور

الحب يُدعون «Will & Kate »



كيف يتعامل الفندق مع الأشياء التي يتم نسيانها؟



تميل معظم الفنادق حول العالم إلى الاحتفاظ بالقطع التي يتم نسيانها من قبل الضيوف لبضعة أسابيع ، في حال لم تتم المطالبة بها ، فسوف تتبرع بها إلى مؤسسةخيرية.

«ترافيلودج » على سبيل المثال تحتفظ بالقطع لمدة ثلاثة أشهر ، قبل التبرع بها إلى المتاجر الخيرية المحلية لمؤسسة القلب البريطانية

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