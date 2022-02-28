خمسة أطعمة تمنع ارتفاع السكر في الدم

المصدر: ترجمة : آمنة القحطاني

وفقاً لموقع «express» يصيب مرض السكري ما يقرب من خمسة ملايين بريطاني ، بينما يقال إن 13.6 مليون آخرين معرضون لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 حيث يعد مرض السكري من اكثر الأمراض انتشارا و

يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا لم يتم علاجه . و يمكن إجراء تغييرات على نظامك الغذائي لتجنب هذه المضاعفات من خلال التحكم بنسبة السكر في الدم وخفض خطر الإصابة بمرض السكري. إليك خمسة أطعمة يجب أن

تضيفها إلى نظامك الغذائي للتحكم في نسبة السكر في الدم بشكل أفضل.

البيض

وجدت دراسة أجريت عام 2019 أن تناول البيض على الإفطار يمكن أن يساعد مرضى السكر في الحفاظ على مستويات السكر في الدم ثابتة طوال اليوم كما يمكنك تعزيز العناصر الغذائية الصحية للبيض عن طريق تناوله مع

السبانخ للحصول على فيتامينات إضافية وحديد أو إضافة خضروات طازجة إلى عجة البيض.

السمك

يعتبر السمك غذاء عالي البروتين حيث يعد مصدر للدهون الصحية التي يحتاجها الجسم و تساعد على الشعور بالشبع بعد تناول الوجبة. كما تعتبر أسماك السلمون والسردين مصادر جيدة بشكل خاص لأحماض أوميغا 3 الدهنية

و غالباً ما يُنصح باستخدام الأسماك الدهنية كغذاء صحي للقلب بالإضافة إلى أنها يمكن أن تساعد في استقرار مستويات السكر في الدم .

الافوكادو

يعد الافوكادو مصدر غذاء منخفض في الكربوهيدرات والسكر بينما يحتوي على نسبة عالية من الدهون النباتية الصحية و هو ما يجعله وجبة خفيفة مثالية لمرضى السكري ، لا سيما عند تناولها على شريحة من الخبز المحمص من

الحبوب الكاملة. كما يمكن أيضًا إضافة الافوكادو إلى السلطات ، مع مصدر صحي للبروتين ، لجعلها أكثر إشباعًا لفترة أطول.

الخضار الورقية الخضراء

تعتبر الخضروات الورقية أساس أي نظام غذائي صحي فهي ضرورية في أي نظام غذائي لما تحتويه من فيتامينات ومضادات أكسدة مع مستويات منخفضة من السعرات الحرارية والكربوهيدرات ، فإن الحرص على تناول كمية

مناسبة من الخضار الورقية سيعزز صحتك.

الفاصوليا

تعتبر الفاصوليا ، مفيدة بشكل خاص إذا كنت نباتيًا و ذلك لكونها مصدر غني بالبروتين و الألياف و السعرات المنخفضة كما أن الفاصوليا السوداء والحمص مصادر كبيرة للبروتين والألياف حيث يمكن إضافة هذه الفاصوليا إلى

الحساء أو كإضافة لذيذة إلى السلطة.

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