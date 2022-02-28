14 ولاية جزائرية تكتسي بالابيض... ودرجات حرارة تلامس الصفر

المصدر: متابعة موقع الامارت اليوم

حذرت الأرصاد الجوية في الجزائر من سقوط ثلوج كثيفة بداية من اليوم الإثنين على 14 ولاية في البلاد، وانخفاض درجات الحرارة لتصل إلى نحو درجة مئوية واحدة.

وقالت مصالح الأرصاد الجوية في بيان نقلته صحيفة "النهار" إنه من المتوقع استمرار تساقط الثلوج حتى ساعات المساء بسمك ما بين 10 إلى 15 سنتمترا.

وتوقعت تساقط الثلوج على ولايات تيزي وزو، وبجاية، وباتنة، والبويرة، وجيجل، وبرج بوعريريج، وسطيف، وقسنطينة، وقالمة، وسوق أهراس، وأم البواقي، وباتنة، وخنشلة، وتبسة.

وحذرت الأرصاد من أجواء باردة جدا تشهدها تلك الولايات، حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين 5 إلى 1 درجة مئوية حتى الساعة السادسة مساء.

وتوقعت الأرصاد الجوية سقوط أمطار رعدية على المناطق الوسطى، تصل كميتها إلى 30 ملم محليا، وتشمل ولايات الشلف، وتيبازة، والجزائر العاصمة، وبومرداس وبجاية.

الجزائر

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