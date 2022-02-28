فندق راديـسـون دبـي دامــاك هيــلز سوبـــر ستـــايكيــشـــن - بـاقــــات الإقــامة مـــع الوجبــــات

المصدر: الإمارات اليوم

يقدم فندق راديسون دبي داماك هيلز للضيوف عرض الإقامة المميّز مقابل 199 درهماً.

حيث يقدمّ وجبات البرانش ذات المذاق الذي لا مثيل له لزوّاره من الواحدة ظهراً وحتى الرابعة عصراً أيام السبت. وبإمكان الضيوف الاستمتاع على موعدٍ مع رحلة مذاق خيالية مع أشهى الأطباق العالمية ترافقها الإطلالات الخلابة مصحوبة بأنشطة الترفيه الحية الرائعة.

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