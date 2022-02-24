القضاء المصري يقول كلمته بحق فتاة «تيك توك» موكا حجازي

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قررت محكمة جنح الأحداث، حبس المتهمة موكا حجازي، المعروفة إعلاميا بـ فتاة «تيك توك»، سنة لاتهامها بممارسة الرذيلة، ونشر فيديوهات تخدش الحياءـ وتحرض على الفسق والفجور.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة، أن الفتاة البالغة من العمر 16 عامًا، تعرفت على عدد من الشباب والفتيات، وبدأت علاقاتهم تتوطد تدريجيا، حتى أقنعها أحدهم بضرورة إنشاء صفحة على تطبيق «تيك توك»، واستخدامه في نشر فيديوهات لتحقيق نسب مشاهدة عالية، والاستفادة مادًيا عن طريق الإعلانات، التي ستنهال عليها.

وتابعت التحقيقات، أن الفتاة أطلقت صفحة على موقع «تيك توك»، وربطتها بحسابها عبر تطبيق «إنستغرام»، كما أنشأت صفحة على موقع يوتيوب، وبدأت فى نشر فيديوهات بمساعدة أحد المتهمين، الصادر ضدهم ضبط وإحضار في القضية.

واعترفت موكا حجازي؛ بنشر الفيديوهات سالفة الذكر، رغم تحذير العديد من المقربين منها والمتابعين لها بخطورتها، وأنها قد تدفعها للمسائلة القانونية.

وقالت الفتاة، إن غرضها من إنشاء الصفحات سالفة الذكر، هو جلب مزيد من المتابعين والمشاهدات، واستثمار ذلك في جلب معلنين، وتحقيق أرباح مالية من وراء ذلك، نظرًا لعدم وجود مصدر دخل ثابت لها.

وأوضحت المتهمة، أن شابا ساعدها في إنشاء تلك الصفحات، واقترح عليها بعض الفيديوهات والأفكار لتصويرها، وكان يشاركها بتصوير تلك المقاطع، ونشرها على تيك توك، يوتيوب، وإنستغرام، وكان يتولى التنسيق فيما يخص الإعلانات الخاصة بالمحال التجارية.

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