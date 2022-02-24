كشف غموض العثور على جثة شاب في مصر

المصدر: متابعات - الامارات اليوم

أنهي شاب حياته شنقا داخل غرفة نومه بمنطقة الهرم في مصر بظروف غامضة، تم نقل الجثة إلى المشرحة وبقرار من النيابة العامة وانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية للكشف عن سبب الوفاة.

بحسب صحيفة "المصري اليوم" كان قسم شرطة الهرم تلقي بلاغا بالعثور على شاب مشنوقا داخل منزله و انتقل ضباط المباحث إلى مكان العثور على الجثة، وبالفحص تبين انه شاب يبلغ من العمر 19 عاما تم العثور على جثته معلقه في سقف غرفة نومه.

واستدعت النيابه العامه أسرة الشاب لسماع أقوالهم حيث تبين أن الشاب كان يعاني من حالة نفسية في الفترة الأخيرة دفعته للانتحار.

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