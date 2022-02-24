شاهد..أغرب طائر في العالم يتنكرعلى هيئة شجرة (فيديو)

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

تداول رواد مواقع التواصل فيديو لأغرب طائر في العالم يستطيع التنكر بطريقة نادرة على أغصان الأشجار .

وأظهر الفيديو هذا الطائر الذي يتميز بلون مطابق تماما للحاء الأشجار ، وهو على إحدى الأشجار ، ويتحول كجزء من أغصان تلك الشجرة في مشهد غريب ، إلا أن الكثير لا يعلم اسم الطائر ولا صفاته ، على الرغم من انتشار مشاهده بشكل واسع.

وبحسب موقع "thedodo"، يكاد من المستحيل العثور على هذا الطائر في الطبيعة، ليس لأنه مهدد بالانقراض فحسب، بل لأنه يتخفى بين جذوع الأشجار ويتحول إلى جزء من هذه الجذوع.

طائر بوتو

يتنكر على شكل قطعة خشب !!

سبحان الله pic.twitter.com/BgkDHbqYpd — عبدالعزيز النعيم®️ (@Abdulazizalnaim) November 21, 2017

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