بوست غامض لرغدة مع صورة بالحجاب .. فهل اعتزلت التمثيل ؟

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

حسمت الفنانة رغدة حالة الجدل التي أُثيرت خلال الساعات الماضية بين متابعيها، بعد نشر صورة لها بالحجاب عبر حسابها على "فيسبوك"، وأرفقتها بتعليق غامض على الصورة، حيث قالت: "عشت حياتي دائمًا كما قدر لي الله، كل ما تمنيته من حبيبي الله منحني إياه على مدى العمر، وما تبقى منه فهو ملك له وحده"، من دون أن توضح إن كانت قد قررت الاعتزال أم لا.

وتعليقاً على البوست الغامض، أكدت رغدة في تصريحات صحافية، أنّها لم تعتزل الفن، مضيفة: "من المؤكد أنّ أعمار البشر بيد المولى عز وجل، وهو المقصد والغرض مما كتبته من تعليق على الصورة"، بحسب ما نقلت عنها صحيفة "الوطن".

وعلى مدار الأشهر الماضية، أثيرت حالة من الجدل حول الحالة الصحية للفنانة رغدة، بعدما طالبت إعلامية مصرية الجمهور بالدعاء لرغدة بعد إصابتها بوعكة صحية.

ولم تكشف الإعلامية المصرية بسمة وهبة عما تعانيه الفنانة رغدة، واكتفت بالتأكيد على أنها بحاجة إلى الدعاء، بعد إصابتها بوعكة صحية عقب تصوير حلقة معها في برنامجها.

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