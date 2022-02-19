بيان من المرور بشأن حادث دهس سعودية من قبل مركبة في الباحة

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

باشرت إدارة مرور منطقة الباحة بالمملكة العربية السعودية حادث دهس مواطنة من قبل مركبة لاذ صاحبها بالفرار من الموقع، نقلت إثره إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتم القبض على قائد المركبة وإحالته للجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وكان مقطع فيديو وثق لحظة دهس سيارة مسرعة لامرأة في الباحة، صباح أمس الجمعة .

وذكرت المصادر أن المرأة عبرت الطريق للجانب الآخر، وتعرضت لإصابات خطيرة جراء الحادث.

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