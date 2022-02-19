لتحسين دخله.. فنان مصري يحول سيارته محلاً لبيع المشروبات !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

بعد تراجع وضعه المعيشي على ما يبدو، أعلن الفنان المصري، كريم الحسيني، تحويل سيارته لمحل صغير لبيع المشروبات الساخنة للطلاب لتحسين دخله.

وكشف فيديو اعداد الفنان الشاب لمشروبات ساخنة في سيارته بالقرب من إحدى الجامعات المصرية وبيعها للطلاب، إلى جانب عمله في الفن وإلقاء محاضرات في كلية الإعلام.

إلى هذا، قال الحسيني إنه مع اقتراب شهر رمضان ولقلة الأعمال الفنية المعروضة عليه لجأ إلى هذا المشروع الصغير لتحسين دخله وزيادة موارده من ناحية، ولخدمة طلابه الذين يدرسهم عبر تقديم المشروبات بسعر مناسب.

كما أكد أن العمل ليس عيبا، خاصة أنه يقدم المشروبات لطلابه الذين يحبهم ويقدرهم.

يشار إلى أن كريم الحسيني، من مواليد العالم 1984. بدأ التمثيل منذ الصغر في عدد من الأفلام السينمائية ومنها المولد واللعب مع الكبار وشمس الزناتي مع عادل إمام والجراج مع نجلاء فتحي وفاروق الفيشاوي ومعالي الوزير مع أحمد زكي.

كما تخصص مؤخرا في الدراما التلفزيونية وشارك في عشرات المسلسلات كان آخرها "اللي مالوش كبير".

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