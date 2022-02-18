"ممنوع الوضوء".. لافتة في مول شهير بمصر تثير الجدل

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

أثارت صورة للافتة تحمل جملة «ممنوع الوضوء» فى أحد المولات المصرية الشهيرة، موجة من الانتقادات وأثارت ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، تجاه المول .

واعترض رواد مواقع التواصل على اللافتة ومنع الوضوء فى حمامات المول مؤكدين أنها "تعنت غير مقبول"، من الإدارة تجاه العملاء، والراغبين في تأدية الصلاة، ولا يليق وضع لافتة مثل هذه في مكان عام.

من جهتها كشفت إدارة أحد المولات الشهيرة، بمدينة السادس من أكتوبر، في مصر، تفاصيل اللافتة المثيرة للجدل "ممنوع الوضوء"، والتي انتشرت خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت إدارة المول، في بيان لها: "ردًا على انتشار الصورة الخاصة بلافتة ممنوع الوضوء في حمامات المول، نوجه عناية السادة الزائرين بأنها موجهة لضمان السلامة العامة، لأن هناك أماكن معينة للوضوء والصلاة".

وتابع البيان: "كما نؤكد حرص المول على توفير جميع الطرق الآمنة للزائرين، وعليه تمت إزالة اللافتة المذكورة، واستبدالها بلافتة توضيح أماكن الوضوء"، بحسب صحيفة المصري اليوم.

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