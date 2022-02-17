"النفس طابت".. كلمة تنهي قصة زواج دام 45 عاما (فيديو)

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

روت متصلة سعودية تدعى "أم حسام" مع برنامج "بعد المنتصف" على إذاعة "إم بي سي إف إم" قصتها التي وصفتها بـ"العجيبة والغريبة" بعد زواج دام 45 عامًا.

وقالت "أم حسام": "قصتي عجيبة وغريبة، تزوجت وأنا عمري 16 سنة وعشت مع زوجي 45 سنة، آخر شيء هو اللي حب الفراق، والكلمة الأخيرة اللي قالها (النفس طابت)" حسي صحيفة المرصد.

وأضافت المتصلة: "الحمد لله ربي عوضني في بناتي وأولادي وأنا بصحة جيدة وأنا عايشة مع أولادي".

وبشأن ردة فعلها، أجابت "أم حسام": "ردي على زوجي انصدمت وصابني صمت عظيم وجلست ثلاثة أيام أستوعب الكلمة ما عاد قولت شيء، مسكت خيري وشري".

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