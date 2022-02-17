"النفس طابت".. كلمة تنهي قصة زواج دام 45 عاما (فيديو)

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  • الإمارات اليوم - متابعة الموقع
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روت متصلة سعودية تدعى "أم حسام" مع برنامج "بعد المنتصف" على إذاعة "إم بي سي إف إم" قصتها التي وصفتها بـ"العجيبة والغريبة" بعد زواج دام 45 عامًا.

وقالت "أم حسام": "قصتي عجيبة وغريبة، تزوجت وأنا عمري 16 سنة وعشت مع زوجي 45 سنة، آخر شيء هو اللي حب الفراق، والكلمة الأخيرة اللي قالها (النفس طابت)" حسي صحيفة المرصد.

وأضافت المتصلة: "الحمد لله ربي عوضني في بناتي وأولادي وأنا بصحة جيدة وأنا عايشة مع أولادي".

وبشأن ردة فعلها، أجابت "أم حسام": "ردي على زوجي انصدمت وصابني صمت عظيم وجلست ثلاثة أيام أستوعب الكلمة ما عاد قولت شيء، مسكت خيري وشري".

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