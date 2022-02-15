لبؤة تفترس عاملا في منتزهات عسيلان بالقصيم

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

لقي عامل مصرعه أول أمس الأحد، بعد تعرضه لهجوم شرس من لبؤة في منتزهات عسيلان البرية شرق مدينة بريدة بمنطقة القصيم بالسعودية ليتوفي على الفور.

ومن ناحيته، باشر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، الواقعة بالتعاون مع الجهات الأمنية وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، بعد الإبلاغ عن عرض كائنات فطرية، منها عدد من المفترسات في أحد المنتزهات الخاصة بمدينة بريدة، ما يعد مخالفة لنظام البيئة ولائحته التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها، بحسب صحيفة عكاظ.

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