جريمة تهز اندونيسيا.. مدير مدرسة يغتصب 13 طالبة و«حملن منه»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

في جريمة هزت المجتمع والرأي العام في اندونيسيا، اقدم مدير مدرسة على اعتصاب عدد من الطالبات بعضهن حملن منه، وعلى الغرم من ان الجريمة وقعت منذ مدة إلى أن السلطات المحلية حاولت التكتم على الجريمة خوفا من تعباتها.

وأصدرت محكمة إندونيسية، اليوم الثلاثاء، حكما بسجن مدير مدرسة داخلية مدى الحياة، لاغتصابه 13 طالبة خلال 5 سنوات، بعضهن حملن ووضعن أطفالا.

وأقر هيري ويراوان، مدير مدرسة الفتيات الواقعة بمدينة باندونغ في مقاطعة جاوة الغربية، بالذنب، واعتذر لضحاياه وعائلاتهن أثناء المحاكمة.

ولم يكشف عن القضية إلى أن بدأت إجراءات المحاكمة، وأوضحت الشرطة أنها تكتمت على القضية لمنع إلحاق المزيد من الضرر النفسي والاجتماعي بالضحايا.

واتهم ويراوان باغتصاب 13 طالبة على الأقل، تتراوح أعمارهن بين 11 و14 عاما، بين عامي 2016 و2021 داخل المدرسة، أو في فنادق، أو شقق مستأجرة، بحسب لائحة الاتهام.

وجاء في لائحة الاتهام بحسب «سكاي نيوز»، أن 9 فتيات حملن من المعتدى عليهن نتيجة للاغتصاب ووضعن أطفالا، وفق ما نقلت وكالة «أسوشيتد برس».

وأدانت هيئة محكمة باندونغ، المكونة من 3 قضاة، ويراوان بانتهاك قانون حماية الطفل، والقانون الجنائي.

وأمرت المحكمة وزارة تمكين المرأة وحماية الطفل بدفع 331 مليون روبية (23200 دولار) كتعويض للضحايا، وما بين 600 و6 آلاف دولار للعلاج الطبي والنفسي لكل فتاة.

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