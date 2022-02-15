"مذبحة الصعيد".. مدمن "شابو" يقتل والديه وزوجته ويلقى حتفه على يد الشرطة

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

لقي 3 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم في "مذبحة" شهدتها قرية أبو مناع التابعة لمركز دشنا بمحافظة قنا في جنوب مصر، حيث أقدم شاب على قتل والديه وزوجته بالرصاص وإصابة شقيقته وزوجها، وفق صحيفة "الأهرام".

وقالت الصحيفة إن أجهزة الأمن كانت قد تلقت بلاغا من الأهالي بسماع أصوات أعيرة نارية داخل منزل بالقرية قرابة الساعة الثالثة بعد منتصف ليل الأحد وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف إلى هناك.

وأوضحت التحريات أن المتهم كان يعاني من مرض نفسي منذ فترة نتيجة إدمانه لمخدر "الشابو"، وحاول أهله إقناعه بعلاجه أكثر من مرة لكنه رفض، وفي المرة الأخيرة، حاولوا الإمساك به عنوة للذهاب به للطبيب للعلاج، ولكنه رفض وأصيب بحالة هياج، وأمسك ببندقية وأطلق النيران على أسرته.

وقالت صحيفة "الأهرام" إن الشرطة حاولت القبض على المتهم في مسكن خاص به تحت الإنشاء بأرض زراعية بدائرة المركز، إلا أنه بادر بإطلاق النار، فبادلته القوات بالمثل ما أدى إلى مصرعه وعُثر بجواره على بندقية آلية وعدد كبير من الطلقات.

وأسفرت المواجهة مع المتهم عن إصابة ضابط تم نقله للمستشفى لتلقى العلاج.

وقالت صحيفة "اليوم السابع" إن المتهم من "مدمني الشابو المخدر" ومسجل خطر وكان مسجوناً على ذمة قضايا ومصابا بحالة نفسية.

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