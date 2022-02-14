فتاة تفقد جميع أسنانها.. والسبب خطأ فادح !

المصدر: القاهرة - متابعات

أجَّلت محكمة جنح العجوزة في مصر محاكمة الطبيب "م. ج" إلى جلسة 28 فبراير الجاري وذلك على خلفية اتهامه بالتسبب في فقد المجني عليها "س. ر" لجميع أسنانها، وحدوث تلفيات في الفك، وتآكل بعظام الفك والجمجمة، كما ورد في تقرير الطب الشرعي.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن أوراق القضية تعود إلى العام الماضي، وذكر موقع "القاهرة 24" أن الفتاة ذهبت إلى المركز الطبي الخاص بالمتهم لخلع ضرس وتركيب دعامة، فقام ببرد أسنانها برداً جائراً تسبب في التهابات وجروح أفقدتها جميع أسنانها، وتعدى الأمر إلى ضمور العصب، والتهاب الفك وعظام الجمجمة.

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