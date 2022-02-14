شاهد بالفيديو.. ثور هائج يثير الهلع في شوارع جدة

المصدر:
  • جدة - متابعات
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية مقطع فيديو لثور هائج في مدينة جدة هاجم عدد من المارة والسيارات.

وظهر في الفيديو الثور وهو يتسبب في إرباك لحركة السير، حتى تمكن أحد الأشخاص من إصابته في قدمه ما أدى إلى السيطرة على الثور في النهاية.

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