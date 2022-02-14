شاهد بالفيديو.. ثور هائج يثير الهلع في شوارع جدة

المصدر: جدة - متابعات

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية مقطع فيديو لثور هائج في مدينة جدة هاجم عدد من المارة والسيارات.

وظهر في الفيديو الثور وهو يتسبب في إرباك لحركة السير، حتى تمكن أحد الأشخاص من إصابته في قدمه ما أدى إلى السيطرة على الثور في النهاية.

ثور هائج يتجول داخل حي سكني بجدة.. شاهد ماذا فعل بأحد الأشخاص https://t.co/manyKh7jur pic.twitter.com/wvXpUSCZUp — مزمز فيديو (@mzmzvideo) February 14, 2022

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news