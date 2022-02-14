في يوم الحب.. شابة تقفز من الطابق السادس من فرط السعادة والنتيجة صادمة

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

قامت شابة تبلغ من العمر 20 عاماً، بالقفز من الشرفة وذلك بسبب سعادتها البالغة حينما اعترف حبيبها بحبه لها للمرة الاولى و اختار يوم الحب للبوح بهذا الأمر و لكن كانت المفاجأة في رد فعلها .

ووفقاً لصحيفة " ديلي ستار" البريطانية، شعرت الفتاة أنها سعيدة للغاية بعد أن اعلن الشاب حبه لها و رغبته في الزواج منها، فقامت بالقفز في المكان بحركات طفولية، و لكن تخيل أن الشرفة الموجودة في المكان كانت مفتوحة و أثناء القفز سقطت من شرفة في الطابق السادس في البناية .

ما حدث كان بمثابة الصاعقة التي أصابت الشاب بحالة من الصدمة، فلم يتمكن من فعل شيء سوى أنه طلب الإسعاف لإنقاذ الفتاة، و التي لم يدركها الموت و لكنها أصيبت بكسور في أنحاء متعددة في جسدها و ذلك وفقا للتقرير الطبي .

جدير بالذكر ان الشاب أوضح أنها في غيبوبة منذ وصولها للمستشفى و ذلك بسبب إصابتها بنزيف في الرأس .

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