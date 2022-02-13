تصريح صادم لراغب علامة: هيفاء وهبي ليست مغنية !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قي مفاجأة فنية مدوية قال الفنان اللبناني راغب علامة أنه لا يعتبر هيفاء وهبي مطربة او مغنية.

حيث فوجئ مشاهدو برنامج "حبر سري" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" بتصريحات للفنان اللبناني راغب علامة عن مواطنته النجمة هيفاء وهبي، قال فيها: "هيفاء ليست مغنية، بل فنانة استعراضية (...) عندها كاريزما وذكية، وشيك في ملابسها، لكن مطربة لا، استعراضية نعم".

واعتبر الـ"سوبر ستار" أن هيفاء لا تستطيع الغناء مباشرةً (لايف)، مفضّلاً الجانب التمثيلي فيها على الغناء إذ قال: "كنت أتمنى أن تكون هيفاء وهبي ممثلة على أن تكون المغنية، فهي تعرف كيف تتعامل مع الكاميرا عندما تمثل".

وكشف راغب علامة في جوانب أخرى من الحلقة أنه رفض خوض مجال التمثيل بسبب صعوبته، كما أثنى على اللون الغنائي الشعبي وعلى أحمد عدوية تحديداً.

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