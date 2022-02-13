إنقاذ مراهق من بحيرة متجمدة بأعجوبة .. فيديو

المصدر:
  • واشنطن - متابعات
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رصد مقطع فيديو أربعة من رجال الشرطة يحاولون مساعدة مراهق كان يستغيث من الغرق في بحيرة متجمدة بولاية يوتا الأميركية، وسقط بعض رجال الشرطة في الماء هم الآخرين أثناء عملية الإنقاذ.

وقالت شبكة "سكاي نيوز" إن الضباط والمراهق خرجوا سالمين في النهاية، وظهر في مقطع الفيديو أحد رجال الشرطة وهو يمد لهم حبل للمساعدة في إنقاذهم.

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