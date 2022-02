إنقاذ مراهق من بحيرة متجمدة بأعجوبة .. فيديو

رصد مقطع فيديو أربعة من رجال الشرطة يحاولون مساعدة مراهق كان يستغيث من الغرق في بحيرة متجمدة بولاية يوتا الأميركية، وسقط بعض رجال الشرطة في الماء هم الآخرين أثناء عملية الإنقاذ.

وقالت شبكة "سكاي نيوز" إن الضباط والمراهق خرجوا سالمين في النهاية، وظهر في مقطع الفيديو أحد رجال الشرطة وهو يمد لهم حبل للمساعدة في إنقاذهم.

Four Utah police officers fell into a frozen lake while trying to rescue a teenager boy who had fallen through the ice.



The boy - and the police - all escaped from the water unscathed. https://t.co/hhDQuPJRZP pic.twitter.com/plC9y8hg1y