قتلها ضرباً.. رجل ينتقم من زوجته السابقة بطريقة وحشية

المصدر: القاهرة - متابعات

لقيت امرأة تبلغ من العمر 44 عاماً، مصرعها داخل شقتها في منطقة العجوزة بمصر، وذكرت صحف مصرية أن تحريات الأجهزة الأمنية توصلت إلى أن المجني عليها توفيت خلال محاولات إسعافها في المستشفى إثر إصابتها البالغة التي تعرضت لها على يد طليقها.

وقالت صحيفة "الوطن" المصرية، إنه بحسب أقوال شقيق المجني عليها ونجل عمها فقد أكدا لفريق البحث الجنائي، أن المجني عليها فوجئت بطليقها يتعتدى عليها بالضرب خلال مشادة كلامية، وتمكن بعدها من الهرب وتم نقلها لمستشفى الموظفين، ولكنها توفيت جراء إصابتها.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن المجني عليها كانت متزوجة من المتهم وحدث بينهما خلافات زوجية انتهت بالطلاق، ولكن الخلافات كانت لا تزال قائمة بسبب وجود قضايا بينهما، فيما أمرت النيابة المصرية بسرعة القبض على المتهم للتحقيق معه وتقديمة للمحاكمة.

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