شيرين عبد الوهاب: رجعت لحسام حبيب ولكن كأصدقاء فقط وليس كزوجين !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشف مصدر مقرب من شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب حقيقة التطورات في علاقتهما مؤخرا، وسبب عودة حبيب للرد على هاتف شيرين عبد الوهاب، مؤكدا أن الأخيرة تجاوزت الخلافات مع زوجها السابق وقررا الحفاظ على صداقتهما، دون التفكير في العودة إلى الحياة الزوجية "حاليا".

أشار المصدر نفسه إلى أن المصالحة بين شيرين وحسام تمت بمبادرة منها بعد أسبوعين فقط من إعلان الانفصال، وهذا سبب تواجد حسام حبيب في الاستديو الموجود داخل منزل زوجته السابقة، وقال إن شيرين طلبت مشورة حسام في أعمالها الفنية الجديدة، وهو أيضا كان حريصا على الاستماع لرأيها الفني أثناء تسجيل أغنيات ألبومه الجديد.

وأكد أن حسام وشيرين قررا اخفاء المصالحة عن الجميع حتى لا تحدث أزمات بسبب تدخل الأطراف المحيطة بالنجمين، وأكد أن ما نشره منظم الحفلات يوسف دندش كان مجرد "سوء فهم" فبعدما فوجيء بأن حبيب هو من يرد على الاتصالات الواردة لشيرين، توقع عودتهما لاستئناف الحياة الزوجية، وبادر بإعلان الخبر دون التأكد من صحته.

وبنفس الوقت قدمت الإعلامية بسمة وهبة توضيحا عاجلا حول إعلانها عودة شيرين لعصمة زوجها حسام حبيب، وقالت إنها لا تملك أية معلومات ومصدرها الوحيد كان التصريحات المنسوبة لمنظم الحفلات يوسف دندش، ومن فرحتها بعودة الثنائي قامت بنشر الخبر دون التأكد من صحته.

واضافت بسمة خلال تقديم حلقة الأمس من برنامج "90 دقيقة" على قناة المحور أنها كانت أتمنى رجوع الفنانة شيرين عبدالوهاب لزوجها السابق حسام حبيب، موضحةً: أنا متأكدة من أصدقاء مشتركين إنهم بيحبوا بعض جدا بشهادة كل اللي حواليهم.

وتابعت وهبة،: مهما حصل من أخطاء لازم البني آدم يتنازل عشان العشرة والمحبة، وشيرين من الفنانات القلائل اللاتي لم يتغيرن بسبب شهرتهن، "شهرتها مغيرتهاش".

وواصلت قائلة: تكوين شيرين عبارة عن مشاعر وحنية ومحبة، فمثلا كلنا نحب أغنيتها مشاعر لأنها غنتها لنا بإحساسها الذي وصل لنا.

أضافت: ورغم غضبها إلا أنها شجاعة وقادرة على المسامحة والتصالح ونسيان الهفوات والأخطاء، وهي بنت بلد وجدعة".

ورفضت بسمة حملة الهجوم على شيرين وحسام بعد تداول خبر عودتهما للحياة الزوجية قائلة: مجتمع السوشيال ميديا محتاج نبني حوله سور كبير ونحوله لمصحة علاج الأمراض النفسية.

وأشارت إلى أن شيرين عبدالوهاب صرحت من قبل بأنها مرت بمرحلة نفسية صعبة وعندما نتعب نذهب إلى أطباء نفسيين وهذا أمر يمكن أن يحدث للجميع، والعلاج يكون له أثار جانبية وهو ما قد يكون السبب وراء انفعالها بشكل أكثر من الطبيعي في الفترة السابقة، معقبة: "التعب النفسي يجعل رد الفعل لديها مضاعف عن المعدلات الطبيعية.

يذكر أن شيرين عبد الوهاب ردت على تصريحات منظم الحفلات يوسف دندش المتعلقة بعودتها إلى عصمة الفنان حسام حبيب، وقالت إنها المسئولة الوحيدة عن أي تصريح يتعلق بحياتها الشخصية، وأشارت إلى تحميله المسئولية القانونية الكاملة عن تصريحاته.

وأشارت شيرين في بيان صادر عبر حسابها بموقع تويتر إلى عدم دقة ما تردد من معلومات عن عودتها لزوجها حسام حبيب وأضاف البيان: تؤكد الفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية، وأنها تحمل من يروج لها وينشرها المسئولية القانونية الكاملة، فهي وحدها من تملك الاعلان عن أي خبر يخص حياتها الزوجية، وتهيب بجمهورها العزيز عليها الالتفات عن هذا كله حيث همها الحالي هو اسعاده بالجديد من الأغاني.

وأكد منظم الحفلات يوسف دندش المقرب من شيرين عبد الوهاب، عودتها لعصمة زوجها المطرب حسام حبيب، لافتا إلى أنه حاول الاتصال بها ووجد حبيب هو الذي يرد على هاتفها، وبنفس الوقت أكدت الإعلامية بسمة وهبة الخبر مشيرة إلى ثقتها بأن ما حدث من أزمات بين الثنائي كان مجرد "زوبعة في فنجان".

دندش أراد توضيح حقيقة الأنباء المنتشرة حول تكليفه بإدارة أعمال شيرين عبد الوهاب بعد ظهوره المتكرر برفقتها في الآونة الأخيرة، وقال في تصريحات صحفية أنه لم يكن يوما مديرا لأعمال الفنانة شيرين عبدالوهاب، وما يربطهما هو صداقة واحترام متبادل، خاصة أنه يعتز بالتعاون معها كمنظم حفلات فقط.

وتابع دندش إن الفنانة شيرين عبدالوهاب قد عادت منذ أيام لطليقها الفنان حسام حبيب، مضيفا أنه حاول التواصل معها منذ أيام وفوجئ بأن حسام هو الذي رد على هاتفها.

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