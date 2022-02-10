"الجدعنة والشهامة" تتسبَّب بمقتل شاب مصري

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قتل شخصان مصريان، في منطقة السلام في محافظة القاهرة، أحد الشبان، بعدما حاول عتابهما على التعرض للفتيات أثناء خروجهن من المدرسة.

وقالت شقيقة الشاب الضحية، "أنا أخويا كان شغال ومعاه توك توك زيه زي أي حد بيشتغل وبياكل عيش، وكان بيوصل وحدة وشاف شابين بيشتموا فتاتين، وبيتعدوا عليهم، فنزل أخويا من التوك توك بتاعه عشان يكلم الشباب دول فاتضايقوا من كلامه، واتخانقوا مع بعض".

وأضافت حسب "القاهرة 24" "ترك شقيقي هؤلاء الشباب وانصرف عنهم، وتوجه إلى مزلقان القطار من أجل مواصلة عمله، وتوصيل الزبائن، لكن الشابين لاحقاه عن طريق توك توك، وكان بحوزتهما أسلحة بيضاء، ودخلا على أخويا ولما شافهما نزل من التوك توك، وأقدما على قتله بآلة حادة".

وطالبت شقيقة المغدور، بحق أخوها "اللي راح مننا عشان شهامته وجدعنته".

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