أم قتلت طفلتها طعناً: "سبونج بوب أمرني بذلك"

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

فاجأت أم أميركية، من ولاية ميشيغان، متهمة بقتل ابنتها البالغة من العمر 3 سنوات، المحققين، عندما أخبرتهم أن "سبونج بوب" أمر بقتل طفلتها، وإلا ستواجه الموت.

وسددت الأم جاستين جونسون(22 عاما)، عدة طعنات قاتلة لابنتها، ساتون موسر، في 16 سبتمبر الماضي، بعد يومين فقط من عيد ميلاد الطفلة الثالث، قبل أن تضع جسدها في كيس قمامة اسود.

وكانت الام لحظة ارتكابها الجريمة تعاني من هلوسة، بسبب عدم حصولها على الهيروين لعدة أسابيع، وقلة النوم.

ووفقاً لصحيفة "نيويورك بوست"، أدلى المحقق في خدمات حماية الطفل رايان إبرلين، الذي أجرى مقابلة مع جونسون في الأول من أكتوبر، بشهادته خلال جلسة الاستماع الأولية يوم الجمعة في القضية، وقال إنه في اليوم الذي قتلت فيه ساتون، قالت الأم إنها حاولت الانتحار في منزل والدتها الواقع في بلدة أوسكودا، قبل أن تقتل ابنتها.

وقال إبرلين: "أخبرتني أنها لا تتذكر تفاصيل ما حدث، وأنها كانت تعاني من الهلوسة بسبب نقص الهيروين وعدم النوم لمدة أسبوعين تقريبا.. وكانت تحصل على هلوسات من مشاهدتها للتلفزيون الذي أمرها بأن تقضي على حياة ابنتها أو يقتلونها".

وأوضح المحقق أن الأم القاتلة أخبرته بأن "سبونج بوب" من كان يقول هذه الأشياء على التلفزيون، "إذا لم تفعل ما فعلته لابنتها لقتلوها. قالت إنها كانت خائفة على حياتها وقد فقدت عقلها".

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