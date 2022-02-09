عين دبي تستضيف ليلة خاصة بالسيدات في «يوم الحب»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تنظم عين دبي، إحدى وجهات دبي القابضة، ليلة خاصة بالسيدات، حيث تهدي أجمل تجربة في أعلى وأضخم عجلة مشاهدة في العالم، ومجاناً لمرة واحدة فقط! يتضمن العرض المخصص للفتيات والسيدات مشروباً مجانياً في «اللّاونج» الفاخر.

وتقدّم وجهة الاحتفالات الرائدة ليلةً مميزةً للفتيات والسيدات، مع منسّق أغان في اللّاونج الخاص بيوم الحب، للاستمتاع بإيقاعات الحب في 14 فبراير ابتداءً من الساعة السادسة مساءً. ويمكن للضيوف ترقية التجربة والحصول على تذكرة لجولة في إحدى المقصورات الفاخرة والاستمتاع بإطلالات خلابة مفعمةٍ بالحب.

ويضم عرض الأمسية جولة لمدة 38 دقيقة يتخلّلها الكثير من الضحك والمرح، مع إمكانية الاستمتاع بالمشروبات داخل المقصورة في مقصورات سكاي بار، بما يضفي على التجربة أجواء شاعرية في المناسبة المميزة.

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