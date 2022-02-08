القضاء ينصف «أجدع بنت في مصر»

المصدر: متايعة موقع الامارات اليوم

أقر القضاء المصري، براءة ولاء محمد الشهيرة بـ «سمكرية البني آدمين»، المعروفة إعلاميا بـ «أجدع بنت في مصر». وكانت مباحث الأموال العامة ألقت القبض عليها، وحرزت قوات الأمن أجهزة تستخدم في اللياقة البدنية والمساج.

وقدمت المحامية سومه دوجلاس، عضو فريق الدفاع، صورا ضوئية تثبت حصولها على تصريح بمزاولة المهنة، إضافة لحصولها على تصريح من نقابة المهن الرياضية، وبطاقة ضريبية وسجل تجاري خاص بمحل عملها الحالي. بحسب «القاهرة اليوم».

وأمرت نيابة مدينة نصر، في وقت سابق، بإخلاء سبيل فتاة ادعت معالجة بعض الأشخاص، بواسطة مركز علاجي غير مرخص، تحت مسمى سمكرية البني آدمين، المعروفة إعلاميا بأجدع بنت في مصر بكفالة 10 آلاف جنيه.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ألقت القبض على سمكرية البني آدمين، وإغلاق المركز بمدينة نصر، ووجهت سمكرية البني آدمين فتح عيادة طبية تُستخدم في عمليات المساج وتحتوي على أدوات مستخدمة في عمل جلسات العلاج الطبيعي لعلاج الأمراض الجسدية أو الاسترخاء، دون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة.

وتحفظت أجهزة الأمن على دفاتر استلام نقدية تفيد تلقيها مبالغ مالية من المواطنين لعلاجهم وعمل جلسات علاج طبيعي، وكذلك نماذج طبية تفيد دخول حالات مرضية لعمل جلسات علاجية وهاتف محمول تبين أنه يحتوي على العديد من الصور والفيديوهات الخاصة بنشاطها، وتم التحفظ على هاتف المتهمة وأرسل لجهة فنية لفحصه.

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