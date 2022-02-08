رجل يلتهم 32340 شطيرة همبرغر.. ويدخل موسوعة غينيس !

المصدر: واشنطن - متابعات

حطم رجل أميركي يدعى دون غورسكي الرقم القياسي بتناول شطائر "بيغ ماك" من سلسلة المطاعم الشهيرة "ماكدونالدز"، حيث تناول 32340 شطيرة على مدى ما يقارب 50 عاماً، ليدخل بذلك موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.

وقال "دون" عن سبب هذا التعلق بالشطيرة: "السبب هو حبي لشطائر الهمبرغر"، وبحسب وكالة "سبوتنيك" أوضح "دون" أن قصة بدايته مع هذا "الهوس" بدأت في 17 مايو 1972، عندما اشترى أول سيارة له وقادها إلى ماكدونالدز وتناول أول شطيرة بيغ ماك، ووقتها قرر أنه سيتناولها لبقية حياته.

وأشار إلى أنه كان يحتفظ بالعلب الكرتونية بعد تناوله للوجبة، إضافة للفواتير المرفقة بتواريخ الشراء.

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