امرأة تطلب الخلع من زوجها البخيل: "بيعد البيض وبيحاسبني باكل قد إيه"

المصدر: القاهرة - متابعات

"بيحسب لي باكل بكام.. وقد إيه.. وكام مرة في اليوم".. جملة بدأت بها امرأة تدعى "جميلة" حديثها مع قاضي محكمة الأسرة في مصر، ردأ على سؤال عن سبب إقامتها دعوى خلع من زوجها الذي اتهمته بالبخل، بعد مرور 5 أشهر فقط على زواجهما.

وقالت الزوجة بحسب ما نقلت عنها صحيفة "الوطن" المصرية: "كان بخيلاً حتى في الطعام، ويحسب لي كم مرة أتناول فيها الطعام كل يوم، وعندما اعترض يذهب إلى الثلاجة ويقوم بمراجعة الطعام والمشتريات التي قام بشرائها، وفي مرة عد البيض، حتى تسبب لي في أزمة نفسية جعلتني أضرب عن الطعام لعدة أسابيع".

وأشارت إلى أنه في بداية تعارفهما كان بخيلا للغاية، واعتقدت أنه يدخر المال ويصرف على الأساسيات فقط، حتى يتمكن من الزواج، لكنها اكتشفت طباعه بعد الزواج، وأنهت الزوجة دعواها التي حملت رقم 95 لسنة 2021، بطلب للمحكمة أن تحكم لصالحها لأنها لم تعد تتحمل بخله، ولا زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة.

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