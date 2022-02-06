«من مسافة قريبة».. شاهد لحظة إخراج #ريان من البئر (فيديو)

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

وثق مقطع فيديو من زاوية قريبة الطفل ريان لحظة إخراجه من البئر محمولا على نقالة، حيث ظهر وقناع الأكسجين على فمه.

وأظهر الفيديو رجال الإنقاذ وهم يحملون ريان إلى سيارة الإسعاف تمهيدا لنقله بمروحية إلى المستشفى.

وكان الديوان الملكي المغربي أعلن مساء أمس وفاة الطفل متأثرًا بجراحه التي لحقت به بعد سقوطه في البئر منذ خمسة أيام.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news