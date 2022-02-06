«من مسافة قريبة».. شاهد لحظة إخراج #ريان من البئر (فيديو)
وثق مقطع فيديو من زاوية قريبة الطفل ريان لحظة إخراجه من البئر محمولا على نقالة، حيث ظهر وقناع الأكسجين على فمه.
وأظهر الفيديو رجال الإنقاذ وهم يحملون ريان إلى سيارة الإسعاف تمهيدا لنقله بمروحية إلى المستشفى.
وكان الديوان الملكي المغربي أعلن مساء أمس وفاة الطفل متأثرًا بجراحه التي لحقت به بعد سقوطه في البئر منذ خمسة أيام.
#اللحظات_الاخيره#Rayan #ريان_طفل_العرب— عادِل المَعزُوزِي (@adil_brdich) February 6, 2022
فيديو يبين بوضوح لحظة اخراج ريان من البئر والقدوم به الى سيارة الاسعاف. pic.twitter.com/T5YNpcdbDL
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