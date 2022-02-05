ما سر انقطاع أخبار وضع #ريان الصحي وصورة حديثة له داخل البئر؟

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

ذكرت تقارير صحافية في المغرب، ظهر السبت، نقلا عن مصادر في فرقة الإنقاذ، أنه لم تعد ثمة صور حديثة للطفل #ريان، لأن وجهه لم يعد في الجهة المقابلة للكاميرا، مشيرة إلى أن«هذه الاستدارة عرقلت رصد مؤشرات وضعه الصحي».

ونقل موقع هسبريس المغربي عن عضو لجنة تتبع إنقاذ ريان التي تم تكشيلها في إقليم شفشاون، عبدالهادي الثمراني، أن كاميرات مراقبة الطفل رصدته وهو يستلقي على جانبه.

واستطرد المصدر حسب صحيفة «المرصد»، أن فرق الإنقاذ يفصلها متر وثمانون سنتيمترا فقط للوصول إلى الطفل ريان الذي يحظى بتعاطف واسع في العالم.

وتابع الثمراني أن فرق الإنقاذ الخاصة بالطفل ريان تمكنت من حفر 4 أمتار بشكل يدوي، إلى حدود الساعة العاشرة بتوقيت المغرب من صباح يوم السبت (غرينتش + 1)، فيما تبقى 180 سنتيمترا للوصول إلى الهدف".

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