موظفة برازيلية ربطت زميلها بالحبال لسبب غريب :«اهرب ان كنت تستطيع» فيديو

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشف فيديو قيام موظفة في البرازيل بربط زميلها في العمل بالحبال، بعدما طلب منها مديرها في العمل أن تصطحبه إلى مركز صحي من أجل تلقي جرعة اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

ونقلت قناة «تي إن اتش 1» البرازيلي، عن آنا اندرادي، 66 عاماً، أن رئيس الجمعية التي تعمل بها طلب منها مرافقة زميلها في العمل سيسيرو دي اوليفيرا، 48 عاماً، وزميلة أخرى إلى المركز الصحي بالمدينة من أجل الحصول على جرعة اللقاح، لكنها اكتشفت أن زميلها مصاب بخوف مرضي من الحقن، وفي مركز التطعيم بدأ يرتجف وبدا عليه الخوف الشديد. وحسب صحيفة «الديلي ميل» البريطانية.

وتضيف «اندرادي» أنها خشيت أن يغادر زميلها مركز التطعيم دون الحصول على اللقاح، وعلى سبيل الدعابة اقترح عليها موظفو المركز ربطه بالحبال حتى لا يهرب، ومنحوها الحبال من أجل ذلك، وبالفعل خضع لها زميلها ووافق على ربطه بالحبال.

وتظهر اللقطات الموظفة «اندرادي» وهي تقوم بتوثيق زميلها «اوليفيرا» بالحبال، كما وثقت قدميه، وقالت له بعدها: «هيا اهرب إن كنت تستطيع».

ويظهر شريط الفيديو الذي تم تداوله، «اوليفيرا» وهو جالس على مقعد في انتظار اللقاح، بينما وقفت «اندرادي» ممسكة بالحبل الملتف على جسده.

وحسب الصحيفة، شكر «اوليفيرا» زميلته على فكرة ربطه بالحبال، والتي خففت من المخاوف التي واجهته ومنعته لفترة طويلة من الحصول على الجرعة الأولى.

وقال «اوليفيرا»: «أنا لا أحب اللقاح، الخوف شيء يقتلنا.. لكن الشيء الجيد هو أن كل الأمور سارت على ما يرام، وتمكنت من الحصول على اللقاح».

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