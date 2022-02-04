دخول 3 أفراد من رجال الإنقاذ لإخراج الطفل #ريان

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

دخل في هذه اللحظات ثلاثة أفراد من عناصر فرقة الإنقاذ لإخراج الطفل ريان من البئر، منهم خبير في حفر الآبار، وفق ما أعلنته صحيفة هسبريس الإلكترونية.

وأفادت مراسلة قناة "الحرة" من قلب الحدث، أن عمال الإنقاذ يقتربون من مكان الطفل العالق.

وتنقل قناة "شوف تي في" المغربية على الإنترنت عبر صفحاتها على فيس بوك، بثا مباشرا على مدار الساعة لمستجدات الحفر وتتحدث بشكل مستمر مع أهالي القرية التي يسكن فيها ريان، ولا سيما أفراد من عائلته.

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