شاهد.. لحظة إمداد الطفل #ريان بالأكسجين داخل البئر (فيديو)

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

أوضحت مقاطع فيديو متداولة ترصد جهود رجال الإنقاذ في المغرب لإمداد الطفل ريان بالأوكسجين، وسط محاولات لإنقاذه بعد سقوطه في بئر عمقه 32 مترا منذ يوم الثلاثاء الماضي.

وتظهر الفيديوهات قيام رجال الإنقاذ بربط أنبوبة أكسجين وإنزالها داخل البئر إلى البؤرة المتواجد بها الطفل لتذويده بالأكسجين الكافي.

وكان مسؤولون قد اعلنوا في وقت سابق توقف الجرافات عن الحفر بعد الوصول إلى مستوى وجود ريان⁩، وسيكملون الحفر اليدوي بشكل أفقي للوصول إليه، وتواصل الفرق إمداده بالماء والطعام والأكسجين.

شاهد.. إنزال أنبوب أوكسجين إلى الطفل ريان في #المغرب، والذي علق منذ ظهر الثلاثاء في بئر يبلغ ارتفاعها 32 متراً #أنقذوا_ريان pic.twitter.com/qs9VkoQv4G — TRT عربي (@TRTArabi) February 4, 2022

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